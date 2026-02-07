Il sogno di un quintuplo Axel torna a scuotere il mondo del pattinaggio di figura. L’esperto si interroga sulla fattibilità di questa impresa, mentre Ilia Malinin continua a sognare in grande. Il giovane pattinatore americano punta a superare i limiti e a scrivere il suo nome nella storia, anche se molti restano scettici sulla possibilità di riuscirci.

Il quintuplo Axel resta un salto mai visto in gara. Ma nel pattinaggio di figura maschile, oggi, c’è un nome che rende legittima persino la domanda se l’impossibile sia davvero tale. Il “Michael Jordan del pattinaggio di figura” potrebbe stupire ancora, per quella capacità di restare sospeso un secondo in più che separa i grandi dai rivoluzionari. E mentre l’attenzione è tutta rivolta a Milano Cortina, dietro le quinte c’è chi osserva, valuta e misura ciò che il pubblico vede solo per pochi istanti. Nel pattinaggio di figura l’Axel è il salto più complesso dal punto di vista tecnico. È l’unico che parte in avanti, con decollo dal filo esterno del pattino, e questo obbliga l’atleta a compiere mezza rotazione in più rispetto agli altri salti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il quintuplo Axel è possibile? Il parere dell'esperto e il sogno da record di Ilia Malinin

Approfondimenti su Ilia Malinin

A Campobasso, tra il 27 e il 28 dicembre 2025, si sono verificati i decessi di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni.

L’incidente con il petardo esploso vicino a Audero durante la partita ha riacceso le polemiche sull’eventuale rischio per i giocatori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ilia Malinin

Axel Pons, dalla Moto 2 alla vita da pellegrino: Giro il mondo a piedi nudi da 6 anniSoltanto sette anni fa gareggiava contro Pecco Bagnaia in Moto 2, dopo aver affrontato anche Marc Marquez e tutti i migliori piloti della Moto GP di oggi. Adesso cammina per il mondo a piedi nudi, con ... deejay.it

Il pattinaggio di figura arriva a Milano-Cortina 2026 più spettacolare e controverso che mai. Ilia Malinin tenterà il quintuplo L'Italia vincerà una medaglia dopo 12 anni E perché una pattinatrice russa di 15 anni ha costretto il Cio a riscrivere i regolamenti 10 facebook

Chi è Ilia Malinin, il fenomeno del pattinaggio artistico atteso alle Olimpiadi x.com