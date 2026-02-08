Soffiano sul fuoco del razzismo Salis usa pure la morte di Zoe per attaccare i giornali

Da ilgiornale.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salis ha acceso nuovamente le polemiche, questa volta puntando il dito contro i media dopo la tragica morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni. Non si ferma a riflettere sul dolore della perdita e invece utilizza il suo dolore per criticare l’operato dei giornali, alimentando tensioni già alte. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica, e lui non esita a sfruttarla per le sue accuse.

È facile diventare inopportuni quando si commenta un fatto di cronaca gravissimo, come la morte di Zoe Trinchero di appena 17 anni, soprattutto se si prova a usarlo per attaccare la politica. La ragazza è stata uccisa da Alex Manna, 20enne, che ha confessato l’omicidio e la giustizia deve fare il suo corso, senza sconti. Ma anche in questa circostanza c’è chi, come Ilaria Salis, prova a sfruttare l’occasione per attaccare il governo e i giornali, mettendo in mezzo il razzismo trasformato in un elemento culturale dell’Italia nella narrazione dell’eurodeputata di Avs. “Il reo confesso del femminicidio avrebbe inizialmente cercato di addossare la colpa a un uomo di origine africana con fragilità psichiatrica.🔗 Leggi su Ilgiornale.itImmagine generica

