Milano-Cortina il video di Mattarella sul tram 26 | il conducente è Valentino Rossi

Questa mattina, il presidente Sergio Mattarella ha fatto un'apparizione a sorpresa sui tram di Milano, girando un video che sta facendo parlare. Nel video, il conducente del tram è Valentino Rossi, che si mostra sorridente e amichevole con il presidente. La scena ha sorpreso molti passanti e ha subito fatto il giro dei social. Nessuno si aspettava di vedere il campione di motociclismo alla guida di un tram in città.

Arrivo con sorpresa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina. Il capo dello stato a San Siro è protagonista di un video che lo ritrae a bordo di un tram storico, alla cui guida c'è un conducente d'eccezione: Valentino Rossi. Mattarella compare in un filmato sul mezzo di trasporto simbolo di Milano, scelto il numero 26 con il chiaro riferimento all'anno dei Giochi che si stanno per aprire. Il capo dello stato è seduto come un comune cittadino, e tra i passeggeri anche orchestrali della Scala e atleti con gli sci. A guidare il tram il pilota più iconico, il pluricampione del mondo delle moto.

