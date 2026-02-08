Il ritorno di Totti? | la risposta di Gasperini scatena le risate

Alla vigilia della partita contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini ha scherzato sul possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma. Il tecnico ha risposto in modo diretto, facendo sorridere tutti i presenti, ma senza confermare nulla. La domanda sul possibile ritorno dell’ex capitano giallorosso ha suscitato reazioni ironiche e qualche sorriso tra i tifosi. Ora si aspetta solo di capire se davvero Totti tornerà a vestire i colori della sua squadra del cuore.

