Roma Gasperini parla | assenze chiave per Cagliari e ritorno di Totti nel mirino Conferma probabile

Roma si prepara alla partita di lunedì sera contro il Cagliari. Gasperini ha parlato delle assenze importanti in vista della sfida e ha accennato alla possibilità di vedere Totti tornare in campo. La squadra romana punta a vincere per mantenere il passo in campionato.

Roma è chiamata a preparare la sfida di lunedì sera contro il Cagliari, un match cruciale per proseguire la sua corsa in Serie A. L’attenzione, però, in queste ore è inevitabilmente focalizzata anche sulle parole di Claudio Ranieri rilasciate a Sport, che hanno riaperto un dibattito che sembrava sopito: il possibile ritorno di Francesco Totti nell’organigramma della società giallorossa. Proprio all’indomani di queste dichiarazioni, Gian Piero Gasperini si è preparato ad affrontare i media in conferenza stampa, prevista per le ore 13:30 di oggi, 8 febbraio 2026. L’incontro con i giornalisti rappresenta la prima occasione pubblica per l’allenatore della Roma di commentare le affermazioni del senior advisor, un momento atteso da tifosi e addetti ai lavori per capire se e come la dirigenza intende gestire questa delicata questione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Gasperini Roma Roma, a Cagliari in emergenza: Gasperini pensa a questa soluzione tattica per sopperire alle diverse assenze Roma, Totti vicino al ritorno: la conferma di Claudio Ranieri Claudio Ranieri ha confermato che Francesco Totti potrebbe tornare a lavorare con la Roma. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Gasperini Roma Argomenti discussi: Udinese-Roma, i convocati di Gasperini: ancora fuori Ferguson, assente Dybala; Colpo Udinese, una deviazione condanna la Roma: Gasp resta dietro a Napoli e Juve; Mixed zone AS ROMA | POST UDINESE-ROMA Gasperini: Mancata precisione negli ultimi metri (TESTO)(VIDEO); Le formazioni ufficiali di Panathinaikos-Roma (Europa League). Roma frenata dagli infortuni: già 100 gare saltate dai giocatori di GasperiniROMA - Se l’infiammazione di una capsula laterale del ginocchio - non proprio un raffreddore - fa quasi tirare un sospiro di sollievo, significa che gli infortuni sono stati fin qui un autentico farde ... msn.com Emergenza Roma, Gasperini nei guai: quanti infortuni per la sfida con il CagliariIl tecnico della Roma Gin Piero Gasperini è costretto a fare i conti con un'emergenza pesante. Con il Cagliari avrà i giocatori contati ... calciomercato.it LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Cagliari x.com/i/broadcasts/1… x.com Dal passato della Roma alla squadra di Gasperini, leggi le dichiarazioni! facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.