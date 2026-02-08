Il rigore su Vergara è codificato dal regolamento discutere l’intensità del contatto serve solo ai tele-dibattiti Gazzetta

La Gazzetta fa chiarezza sul rigore concesso al Napoli nel finale di Genoa-Napoli. Secondo il quotidiano, il fallo su Vergara è regolamentare e non si discute. La questione sull’intensità del contatto non ha senso e serve solo a riempire i dibattiti televisivi. Il rigore è stato dato seguendo le regole, niente di più.

La Gazzetta è molto chiara sul rigore concesso al Napoli nel finale di Genoa-Napoli. Ecco cosa scrive nell’analisi della partita a cura di Sebastiano Vernazza: De Rossi si lamenta del rigore che ha determinato il 3-2, concesso via Var per un pestoncino di Cornet a Vergara, uno “step on foot” in formato ridotto. Ormai sono rigori codificati nel regolamento e discutere dell’intensità del contatto serve soltanto ad alimentare i tele-dibattiti, perché l’arbitro varista davanti ai video valuta il gesto e spedisce al monitor i colleghi sul prato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

