La Gazzetta fa chiarezza sul rigore concesso al Napoli nel finale di Genoa-Napoli. Secondo il quotidiano, il fallo su Vergara è regolamentare e non si discute. La questione sull’intensità del contatto non ha senso e serve solo a riempire i dibattiti televisivi. Il rigore è stato dato seguendo le regole, niente di più.

La Gazzetta è molto chiara sul rigore concesso al Napoli nel finale di Genoa-Napoli. Ecco cosa scrive nell’analisi della partita a cura di Sebastiano Vernazza: De Rossi si lamenta del rigore che ha determinato il 3-2, concesso via Var per un pestoncino di Cornet a Vergara, uno “step on foot” in formato ridotto. Ormai sono rigori codificati nel regolamento e discutere dell’intensità del contatto serve soltanto ad alimentare i tele-dibattiti, perché l’arbitro varista davanti ai video valuta il gesto e spedisce al monitor i colleghi sul prato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il rigore su Vergara è codificato dal regolamento, discutere l’intensità del contatto serve solo ai tele-dibattiti (Gazzetta)

Approfondimenti su Vergara Napoli

In occasione di Inter-Napoli, Andrea De Marco ha valutato la decisione di Doveri riguardo al rigore assegnato ai nerazzurri.

Durante la partita tra Genoa e Napoli, i tifosi hanno assistito a un rigore assegnato a Vergara-Cornet, che ha acceso le polemiche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vergara Napoli

Argomenti discussi: Moviola Genoa-Napoli: giusto il rigore su Vergara. Massa, tanta confusione sui gialli; Genoa-Napoli, fallo su Vergara: perché Massa ha fischiato rigore, la spiegazione; Vergara e il rigore conquistato contro il Genoa: Ho sentito toccarmi e ho detto ‘ah che gioia’; Il rigore dato al Napoli contro il Genoa lascia molti dubbi: perché il VAR non doveva intervenire.

Moviola Genoa-Napoli: giusto il rigore su Vergara. Massa, tanta confusione sui gialliAvvio di gara subito confusionario per Massa che al primo minuto non ritiene falloso, confermandolo anche con evidenti gesti della mano, l'intervento di Meret su Vitinha, salvo poi cambiare giudizio d ... corrieredellosport.it

Moviola Gazzetta: Rigore? Non c'è pestone su Vergara! Solo un contatto leggeroLa Gazzetta dello Sport punisce Davide Massa con un 5 in pagella per la direzione del match tra Genoa e Napoli. La Rosea sottolinea come Massa si sia perso il rigore per il fallo di Meret ... tuttonapoli.net

Il rigore concesso al Napoli per il fallo di Cornet su Vergara fa ancora discutere Hojlund segna e il Napoli ma secondo l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese il fallo non è netto ed evidente Cosa ne pensi #GenoaNapoli #Vergara facebook

#Vergara, contatto in area con #Cornet: la fotosequenza del rigore che ha fatto infuriare il #Genoa x.com