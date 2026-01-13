Open VAR De Marco spiega il contatto Rrahmani Mkhitaryan | Rigore codificato Doveri promosso

In occasione di Inter-Napoli, Andrea De Marco ha valutato la decisione di Doveri riguardo al rigore assegnato ai nerazzurri. Attraverso l'uso del VAR, il giudice ha confermato la correttezza del rigore, evidenziando l'accuratezza delle decisioni prese durante l'incontro. Questa analisi sottolinea l'importanza dell'intervento tecnologico nel garantire trasparenza e precisione nelle partite di calcio.

Inter News 24 Open VAR, Andrea De Marco ha promosso la direzione di gara di Doveri in Inter-Napoli: il rigore per i nerazzurri è assolutamente corretto. Il lunedì sera di DAZN ha fatto luce su uno degli episodi più discussi del big match di San Siro. Durante la puntata di Open VAR, sono stati trasmessi gli audio inediti del dialogo tra l’arbitro Doveri e la sala video occupata da Di Bello e Di Paolo. La ricostruzione ha confermato la bontà della decisione, sottolineando come la tecnologia sia stata fondamentale per correggere una svista di campo. Open VAR, il dialogo: “Lo prendi pieno”. Inizialmente Doveri, posizionato a pochi metri ma con una visuale parziale, aveva lasciato correre esclamando: “Niente, niente, buono”. 🔗 Leggi su Internews24.com

