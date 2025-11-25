La polizia accanto ai cittadini nella lotta contro la violenza di genere | presidio in piazza Duomo
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, la polizia, uomini e donne della questura di Reggio Calabria, è presente in piazza Duomo con un punto informativo dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza.Gli operatori sono impegnati nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
