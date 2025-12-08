Contro la violenza di genere nuovo presidio | Dobbiamo essere parte attiva del bene - video
Il presidio mensile della Rete bergamasca contro la violenza di genere celebra il suo secondo anniversario, sottolineando l’importanza dell’educazione nel contrastare questa piaga sociale. Le rappresentanti evidenziano come ciascuno debba essere parte attiva del cambiamento, promuovendo una cultura di rispetto e tutela dei diritti. Un momento di riflessione e impegno per una società più equa.
L’INCONTRO. Il presidio mensile della Rete bergamasca contro la violenza di genere compie due anni. Le rappresentanti: «Fondamentale il ruolo dell’educazione per un vero cambiamento». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
