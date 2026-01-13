Fassino attacca la linea Schlein sull’Iran e smaschera l’imbarazzo della sinistra

L'articolo esamina la recente critica di Fassino alla posizione di Schlein sull’Iran, evidenziando le divergenze all’interno del centrosinistra italiano. Si approfondisce come queste tensioni riflettano le difficoltà della sinistra nel mantenere una posizione condivisa su questioni internazionali complesse, come la crisi in Iran, e quali implicazioni possano avere per il panorama politico nazionale.

L articolo analizza la profonda spaccatura interna al centrosinistra italiano in merito alla gestione della crisi internazionale in Iran. Al centro della polemica si trova Piero Fassino, figura storica del Partito Democratico ed ex ministro, che ha espresso pubblicamente un duro atto di accusa nei confronti della segretaria Elly Schlein. Secondo Fassino, la sinistra italiana ed europea starebbe dimostrando una timidezza eccessiva nel sostenere apertamente i movimenti di liberazione che sfidano il regime teocratico di Teheran. Questa cautela non sarebbe frutto di una mancanza di interesse per i diritti umani, quanto piuttosto di un calcolo politico legato alla figura di Donald Trump. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

