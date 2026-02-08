Il primo dispositivo di OpenAI? Sarebbero solo delle cuffiette

Il mondo dell’intelligenza artificiale si prepara a cambiare passo. OpenAI, nota per ChatGPT, starebbe per lanciare i suoi primi auricolari intelligenti chiamati “Dime”. Sarebbero solo cuffiette, ma si parla già di una svolta concreta nel settore hardware. La novità punta a integrare l’intelligenza artificiale direttamente nei dispositivi che usiamo ogni giorno, senza dover passare per computer o smartphone.

Il mondo dell’intelligenza artificiale, tradizionalmente legato al software e ai modelli linguistici, si prepara a fare un passo concreto verso l’hardware: OpenAI, la società dietro ChatGPT, starebbe per lanciare sul mercato i suoi primi auricolari dotati di intelligenza artificiale, denominati “Dime”. Una svolta inattesa, che segna un cambiamento di strategia rispetto alle prime, più ambiziose, ipotesi di dispositivi indossabili. La notizia, emersa da un informatore cinese su Weibo, apre uno scenario inedito nella competizione tecnologica, dove l’integrazione dell’AI non sarà più appannaggio solo dei software, ma si concretizzerà in un prodotto tangibile, pronto a sfidare i colossi del settore audio.🔗 Leggi su Ameve.eu

OpenAI si prepara a lanciare il suo primo dispositivo tascabile, un oggetto senza schermo progettato per conversare con l'intelligenza artificiale tramite comandi vocali.

