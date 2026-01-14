Secondo alcune fonti, gli Stati Uniti sarebbero in possesso di un dispositivo collegato alla sindrome dell’Avana, una condizione che ha interessato membri del personale dell’ambasciata statunitense a Cuba dal 2016. Questa sindrome si caratterizza per una serie di disturbi psicofisici ancora oggetto di studio. La questione rimane al centro di discussioni tra le autorità e la comunità internazionale, senza conferme ufficiali definitive.

Per sindrome dell’Avana si intende una serie di disturbi psicofisici che hanno coinvolto personale dell’ambasciata statunitense nella capitale di Cuba a partire dal 2016. Il personale colpito riferiva sintomi compatibili con un trauma cranico, tra cui vertigini e forti mal di testa. Negli anni successivi casi sono stati segnalati in tutto il mondo. Nei dieci anni seguenti, la comunità dell’intelligence e il Dipartimento della Difesa USA hanno cercato di capire se quei funzionari fossero vittime di un qualche tipo di attacco energetico diretto da parte di un governo straniero, con alti funzionari dell’intelligence che affermavano pubblicamente che non c’erano prove sufficienti a sostegno di tale conclusione e le vittime che sostenevano che il governo degli Stati Uniti li aveva manipolati e ignorato prove importanti che la Russia stesse attaccando funzionari del governo americano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

