Il presidente Sospiri sulla remissione delle deleghe di Antonelli FI | Visioni diverse ma nessuna crisi in Comune

Il presidente Sospiri commenta la remissione delle deleghe di Antonelli (FI) a Pescara, sottolineando che non si tratta di una crisi nel Comune, ma di divergenze di vedute su temi urbanistici. La posizione, seppur differente, non indica turbolenze politiche, bensì un confronto interno sui temi specifici, senza compromettere la stabilità amministrativa.

"Al Comune di Pescara non c'è alcuna crisi, immaginata o auspicata solo dalle forze di opposizione, ma c'è una posizione diversificata rispetto a un argomento tanto puntuale e delicato quanto l'urbanistica". A dichiararlo è il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri intervenendo sulla.

Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri è intervenuto questa mattina al Teatro Massimo di Pescara durante l'evento "Noi al centro, costruiamo insieme una città inclusiva", iniziativa promossa dal Comune di Pescara nell'ambito della Giornata in

