Il presidente francese Emmanuel Macron torna a parlare dei videogiochi, chiarendo alcune sue recenti dichiarazioni che avevano scatenato reazioni diverse. Dopo le polemiche online, Macron ha spiegato meglio il suo punto di vista senza entrare troppo nel dettaglio, ma lasciando intendere che il tema rimane importante per lui. La discussione continua a tenere banco sui social e tra gli esperti del settore.

Negli ultimi giorni alcune dichiarazioni di Emmanuel Macron sui videogiochi hanno acceso un forte dibattito, soprattutto online. Le sue parole, pronunciate nel contesto di uno studio sugli effetti di contenuti violenti e sistemi di raccomandazione basati su IA, sono state interpretate da molti come una critica diretta al medium. Di fronte alle reazioni, il presidente francese è intervenuto nuovamente per chiarire la propria posizione e ridimensionare le polemiche, ma secondo Macron, si è trattato soprattutto di un malinteso. E il messaggio centrale è uno solo: sostenere i videogiochi non significa rinunciare a porsi domande sui loro effetti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Il presidente francese chiarisce i suoi commenti sui videogiochi

