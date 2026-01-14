Commercialisti al voto bloccati i ricorsi Il presidente De Nuccio non risponde sui suoi diversi incarichi e prende tempo

I commercialisti italiani sono chiamati alle urne dal 15 gennaio al 16 gennaio per il rinnovo delle cariche territoriali, con votazioni da remoto. Nel frattempo, resta incerto il ruolo del presidente Elbano De Nuccio, che non ha ancora chiarito le sue molteplici cariche e le relative retribuzioni. I ricorsi sono stati bloccati, e De Nuccio chiede tempo per rispondere, alimentando l’incertezza sulla governance dell’Ordine.

Quante poltrone ha e quanto prende? "Il Presidente ha bisogno di 48 ore". Non ha tempo neppure per questo Elbano De Nuccio, il presidente dei commercialisti italiani che da domani e fino al 16 gennaio sono chiamati a votare da remoto per il rinnovo delle cariche territoriali e a marzo sul Consiglio nazionale da cui dipenderà la sua permanenza al vertice dell'Ordine. Non erano poi domande complicate: riguardavano i ricorsi e le polemiche sul sistema di voto elettronico e i plurimi incarichi grazie ai quali il presidente De Nuccio sembra aver risolto – almeno per sé stesso – il problema dell' equo compenso dei professionisti, tema su cui a parole si spende volentieri.

