Prato Dal Canto studia il gruppo In attacco ipotesi Rossetti da subito
Domani il Prato affronta un match decisivo in trasferta contro il Gavorrano. I biancazzurri si preparano con attenzione, con Dal Canto che studia il gruppo e l’ipotesi di schierare Rossetti fin dall’inizio. La partita, valida per la 22ª giornata del campionato, si gioca alle 14.30 allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini e sarà trasmessa in diretta su Tv Prato.
Il Prato ‘scalda i motori’ per una trasferta delicatissima. Domani (calcio d’avvio alle 14,30, diretta su Tv Prato) i biancazzurri saranno di scena, in occasione della 22ª giornata del girone E di Serie D, allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini di Bagno di Gavorrano. Trasferta delicatissima, dicevamo, visto il momento (appena un punto conquistato nelle ultime tre uscite). Oggi è in programma la rifinitura al Lungobisenzio, durante la quale mister Alessandro Dal Canto si toglierà gli ultimi dubbi di formazione. L’undici dei lanieri sarà molto simile a quello visto contro il Tau Altopascio. Sicuramente il tecnico di Castelfranco Veneto non cambierà modulo, affidandosi nuovamente al 3-5-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Prato, ipotesi difesa a tre ma non da subito. Mister Dal Canto ‘studia’ i biancazzurri
Prato si prepara alla nuova fase sotto la guida di Mister Dal Canto, che ha iniziato a conoscere i biancazzurri con una doppia seduta a porte chiuse presso lo stadio Lungobisenzio.
Prato, il nuovo tecnico è Dal Canto
Il Prato annuncia l’ingaggio di Alessandro Dal Canto come nuovo allenatore.
