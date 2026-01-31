Domani il Prato affronta un match decisivo in trasferta contro il Gavorrano. I biancazzurri si preparano con attenzione, con Dal Canto che studia il gruppo e l’ipotesi di schierare Rossetti fin dall’inizio. La partita, valida per la 22ª giornata del campionato, si gioca alle 14.30 allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini e sarà trasmessa in diretta su Tv Prato.

Il Prato ‘scalda i motori’ per una trasferta delicatissima. Domani (calcio d’avvio alle 14,30, diretta su Tv Prato) i biancazzurri saranno di scena, in occasione della 22ª giornata del girone E di Serie D, allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini di Bagno di Gavorrano. Trasferta delicatissima, dicevamo, visto il momento (appena un punto conquistato nelle ultime tre uscite). Oggi è in programma la rifinitura al Lungobisenzio, durante la quale mister Alessandro Dal Canto si toglierà gli ultimi dubbi di formazione. L’undici dei lanieri sarà molto simile a quello visto contro il Tau Altopascio. Sicuramente il tecnico di Castelfranco Veneto non cambierà modulo, affidandosi nuovamente al 3-5-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prato, Dal Canto studia il gruppo. In attacco ipotesi Rossetti da subito

Prato si prepara alla nuova fase sotto la guida di Mister Dal Canto, che ha iniziato a conoscere i biancazzurri con una doppia seduta a porte chiuse presso lo stadio Lungobisenzio.

Il Prato annuncia l’ingaggio di Alessandro Dal Canto come nuovo allenatore.

