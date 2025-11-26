Dopo il match perso contro il Seravezza Pozzi, i protagonisti di casa Prato hanno subito individuato le motivazioni della sconfitta: la scarsa capacità di tramutare in gol le tante occasioni create. La mancanza di freddezza nei pressi della porta avversaria è stato uno dei problemi che ha colpito la squadra di Simone Venturi in questa prima parte di stagione. Quello dello stadio Buon Riposo non si è trattato di un episodio isolato insomma. Per porre rimedio a questa criticità, serve ovviamente il lavoro quotidiano in campo, ma anche avere a disposizione, al meglio delle loro potenzialità, Bryan Gioè e Simone Rossetti può essere certamente d’aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Radiografia dell'attacco. Il ritorno di Gioè-Rossetti