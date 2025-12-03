Alla cassa si ' dimentica' di pagare caffè deodoranti e lattine di birra | arrestato in flagrante

Forlitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorpreso in flagrante mentre rubava nel supermercato. Arresto in zona Portici della Polizia locale di Forlì. Il fatto risale al 26 novembre scorso: tutto ha avuto inizio quando una pattuglia in borghese, impegnata in un servizio di prevenzione, ha notato il comportamento sospetto del soggetto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

