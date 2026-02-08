Andrea Pucci rinuncia a condurre il Festival di Sanremo 2026. L’attore ha deciso di fare un passo indietro dopo aver ricevuto insulti e minacce pesanti sui social. La Rai si dice rammaricata per la sua scelta e ha espresso solidarietà, mentre anche Meloni ha commentato la vicenda.

In una nota, l’azienda esprime “preoccupazione per il clima d’intolleranza e di violenza verbale generato nei confronti di un artista che ha fatto della satira e della comicità non conformiste il suo modo di esprimere libertà di pensiero”. “Questa forma censura nei confronti di un artista attraverso la diffusione di odio e pregiudizio dovrebbe preoccupare chiunque lavori nello spettacolo”. Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l’annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!”, dice, parlando di “onda mediatica negativa” che altera “il patto fondamentale” con il pubblico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Festival di Sanremo 2026: Andrea Pucci rinuncia a condurre. “Passo indietro per gli insulti”. Rai: “Rammarico”. Solidarietà da Meloni

