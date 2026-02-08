La Rai prende posizione dopo le minacce rivolte ad Andrea Pucci, che ha deciso di lasciare la conduzione di Sanremo. L’emittente si dice preoccupata per il clima di intolleranza e violenza verbale che si sta creando, e invita a rispettare le opinioni diverse. La polemica si infiamma mentre il comico milanese si difende dalle provocazioni, e la Rai si schiera a tutela della libertà di pensiero.

La Rai si inserisce nel dibattito sulla rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione di Sanremo. Deplora le minacce ricevute dal comico milanese e mette in guardia contro “un clima di intolleranza e violenza verbale” Non si placano le polemiche attorno a quello che è divenuto il “Caso Pucci”. Questa volta a parlare è la Rai, che esprime “grande rammarico per la decisione di Andrea Pucci di rinunciare a partecipare alla prossima edizionedel Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a seguito delle gravi minacce ricevute e del clima di intimidazione nei suoi confronti“. La Rai conclude la nota lanciando un monito: “Questa forma di censura nei confronti di un artista attraverso la diffusione di odio e pregiudizio dovrebbe preoccupare chiunque lavori nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Pucci, la Rai insorge: “C’è clima di intolleranza che minaccia la libertà di pensiero”

Questa mattina a Roma, Matteo Salvini ha espresso pubblicamente il suo appoggio ad Andrea Pucci, commentando con entusiasmo la libertà di pensiero e di parola.

No a personaggi divisivi sul palco dell’Ariston: il Codacons interviene sul ‘caso Pucci’ROMA – In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare sul palco di Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razzist ... dire.it

Sanremo, scoppia il caso Pucci. Il comico si ritira: «Insulti e minacce». Meloni: «Deriva illiberale della sinistra»Dopo l’annuncio contiano della co-conduzione, il cabarettista si dice sommerso di «epiteti inaccettabili»: «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più». Levata di scudi del centrodestra ... unionesarda.it

IL CASO PUCCI E LA RINUNCIA A SANREMO | Giorgia Meloni: "Spaventosa deriva illiberale della sinistra” Il caos e le reazioni --> https://www.teleone.it/2026/02/08/insultato-andrea-pucci-rinuncia-al-festival-di-sanremo-per-meloni-spaventosa-deriva-illib facebook

Forse #Pucci è così scarso da non riuscire a fare una serata senza fare battute omofobe o razziste. Ieri il Codacons era stato chiaro: "In caso di razzismo e omofobia la Rai ne risponderà" A Pucci cosa restava La scorreggia con le ascelle x.com