Caso Pucci la Rai insorge | C’è clima di intolleranza che minaccia la libertà di pensiero
La Rai prende posizione dopo le minacce rivolte ad Andrea Pucci, che ha deciso di lasciare la conduzione di Sanremo. L’emittente si dice preoccupata per il clima di intolleranza e violenza verbale che si sta creando, e invita a rispettare le opinioni diverse. La polemica si infiamma mentre il comico milanese si difende dalle provocazioni, e la Rai si schiera a tutela della libertà di pensiero.
La Rai si inserisce nel dibattito sulla rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione di Sanremo. Deplora le minacce ricevute dal comico milanese e mette in guardia contro “un clima di intolleranza e violenza verbale” Non si placano le polemiche attorno a quello che è divenuto il “Caso Pucci”. Questa volta a parlare è la Rai, che esprime “grande rammarico per la decisione di Andrea Pucci di rinunciare a partecipare alla prossima edizionedel Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a seguito delle gravi minacce ricevute e del clima di intimidazione nei suoi confronti“. La Rai conclude la nota lanciando un monito: “Questa forma di censura nei confronti di un artista attraverso la diffusione di odio e pregiudizio dovrebbe preoccupare chiunque lavori nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Pucci Caso
Sanremo: Salvini, 'io sto con Pucci, evviva libertà di pensiero'
Questa mattina a Roma, Matteo Salvini ha espresso pubblicamente il suo appoggio ad Andrea Pucci, commentando con entusiasmo la libertà di pensiero e di parola.
Ultime notizie su Pucci Caso
Argomenti discussi: Codacons contro Rai e Carlo Conti per Andrea Pucci a Sanremo, menzione a Tony Effe e monito sulle volgarità; Andrea Pucci a Sanremo, interviene il Codacons: In caso di razzismo e omofobia la Rai ne risponderà; Anche Sanremo è diventato TeleMeloni? Ci spieghino la scelta del comico Andrea Pucci, è palesemente di destra, fascista e omofobo: così Pd vigilanza Rai; Sanremo 2026, è polemica: Vertici Rai e il governo chiariscano la scelta del comico Pucci.
No a personaggi divisivi sul palco dell’Ariston: il Codacons interviene sul ‘caso Pucci’ROMA – In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare sul palco di Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razzist ... dire.it
Sanremo, scoppia il caso Pucci. Il comico si ritira: «Insulti e minacce». Meloni: «Deriva illiberale della sinistra»Dopo l’annuncio contiano della co-conduzione, il cabarettista si dice sommerso di «epiteti inaccettabili»: «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più». Levata di scudi del centrodestra ... unionesarda.it
IL CASO PUCCI E LA RINUNCIA A SANREMO | Giorgia Meloni: "Spaventosa deriva illiberale della sinistra” Il caos e le reazioni --> https://www.teleone.it/2026/02/08/insultato-andrea-pucci-rinuncia-al-festival-di-sanremo-per-meloni-spaventosa-deriva-illib facebook
Forse #Pucci è così scarso da non riuscire a fare una serata senza fare battute omofobe o razziste. Ieri il Codacons era stato chiaro: "In caso di razzismo e omofobia la Rai ne risponderà" A Pucci cosa restava La scorreggia con le ascelle x.com
