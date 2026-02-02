Laura Fernandez ha vinto le elezioni presidenziali in Costa Rica. La candidata di destra ha annunciato la vittoria dopo che i primi risultati hanno mostrato un largo vantaggio. Il suo rivale più vicino ha già ammesso la sconfitta.

La candidata di destra Laura Fernandez ha dichiarato la vittoria alle elezioni presidenziali in Costa Rica dopo che i risultati preliminari le hanno assegnato un netto vantaggio e il suo più vicino sfidante ha ammesso la sconfitta. La decisione è stata presa lunedì mattina dopo che il Tribunale elettorale supremo ha dichiarato che i voti conteggiati nell’81 percento dei seggi elettorali davano il candidato del Partito Popolare Sovrano vincitore del 48,9 percento dei voti. Fernández ha registrato un sostegno del 49,61% dopo lo spoglio del 69,4% dei seggi. Fernández, 39 anni, ha superato di gran lunga il 40% dei consensi necessari per vincere al primo turno, battendo il candidato Álvaro Ramos, del partito socialdemocratico, che ha ottenuto il 32,12% dei voti, secondo i risultati pubblicati dalla Corte suprema elettorale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Laura Fernandez ha vinto le elezioni presidenziali in Costa Rica

Approfondimenti su Laura Fernandez

Laura Fernandez, 39 anni, è diventata presidente del Costa Rica.

Laura Fernández ha vinto le presidenziali in Costa Rica, assicurandosi la vittoria al primo turno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Laura Fernandez

Argomenti discussi: Laura Fernandez: la politologa cresciuta tra le mucche che ha vinto le elezioni in Costa Rica; Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica; Conservatrice, erede politica di Chaves: Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica; Presidenziali in Costa Rica, vince la candidata di destra Laura Fernandez con circa 50% dei consensi.

Conservatrice ed erede politica di Chaves, chi è Laura Fernandez: la donna che ha vinto le presidenziali in Costa RicaLaura Fernández ha ottenuto una schiacciante vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali tenutesi ieri in Costa Rica ... affaritaliani.it

Laura Fernandez: la politologa «cresciuta tra le mucche» che ha vinto le elezioni in Costa Rica39 anni, è l'erede politica di Chaves e promette lotta alla criminalità L'articolo Laura Fernandez: la politologa «cresciuta tra le mucche» che ha vinto le elezioni in Costa Rica proviene da Open. msn.com

La candidata di destra Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica. Successo al primo turno con circa il 50% dei consensi #ANSA - facebook.com facebook

EFFETTO TRUMP – LA DESTRA VINCE LE PRESIDENZIALI IN COSTA RICA CON LA 39ENNE LAURA FERNANDEZ x.com