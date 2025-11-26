Quindici anni fa la scomparsa di Yara Gambirasio | un delitto che fa ancora discutere
Il 26 novembre 2010 Yara Gambirasio ha soltanto 13 anni. La giovane esce dalla sua abitazione per andare in palestra senza fare mai più ritorno. La 13enne, alta, snella, gli occhi e i capelli castani e quelle stelline ai denti con cui è ritratta nelle foto in cui è sempre sorridente, è una atleta di ginnastica ritmica, socievole e spensierata, come tutte le ragazzine della sua età, legatissima alla sua famiglia. Quella sera di novembre già fa un po’ freddo nella Bergamasca. I suoi genitori vanno subito in panico quando non ricevono sue notizie. La scomparsa di Yara nel giro di poco tempo è su tutti i notiziari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
