La riqualificazione del Pala Bertelli a San Giorgio su Legnano diventa un caso politico. La maggioranza e l’opposizione si scontrano, ancora senza accordo sul progetto di ampliamento. La decisione di fermare i lavori alimenta le tensioni tra le parti, mentre il futuro dello stadio resta incerto.

A San Giorgio su Legnano il dibattito sulla riqualificazione e sull’ampliamento del PalaBertelli si è trasformato in una vera e propria battaglia politica, con maggioranza e opposizione profondamente divise sul percorso scelto dall’Amministrazione. Il voto del Consiglio comunale del 21 gennaio ha confermato la volontà della maggioranza di procedere secondo il progetto già definito suscitando le critiche della minoranza, che ha denunciato presunte irregolarità procedurali, assenza di valutazione preventiva dell’interesse pubblico e possibili conflitti di interesse. Secondo Uniti per San Giorgio, l’iter seguito rischia di sottrarre un bene comunale strategico alla comunità senza garanzie né trasparenza, evocando l’interesse pubblico solo a posteriori per legittimare scelte già compiute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro del Pala Bertelli. La riqualificazione fa discutere e il progetto resta sospeso

La giunta di #SanGiorgiosuLegnano difende l'affidamento del palazzetto dello sport alla #UsSangiorgese: «È un patrimonio sportivo, sociale, identitario che non si ricostruisce con un bando» #PalaBertelli #UnitiperSanGiorgio facebook