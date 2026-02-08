Il nuovo Store Enel in via Marx | Tutte le soluzioni per l’energia

A Milano, in via Marx, apre un nuovo punto Enel. Il negozio punta a offrire soluzioni chiare e facili per l’energia di casa e non solo. I clienti trovano personale pronto a spiegare le offerte e a guidarli verso un uso più consapevole dell’energia. È un passo importante per l’azienda, che vuole essere più vicina alle persone e al territorio.

Centralità del cliente, vicinanza al territorio ed efficacia nelle offerte integrate per un uso più consapevole dell'energia. Si rinnova e si rafforza la presenza di Enel con l'apertura del nuovo store in via Carlo Marx 7274, il primo in Toscana con il nuovo concept, che non vuol essere un semplice punto vendita ma un vero e proprio luogo di relazione e di connessione per i cittadini che cercano risparmio in bolletta, soluzioni energetiche efficienti e personalizzate. Al taglio del nastro del nuovo spazio Enel sono intervenuti per Enel Energia Orazzo Carmine, capo area commerciale centro Italia; Daniele Rosati, responsabile Spazi Enel partner Toscana, i channel manager territoriali e marketing dell'azienda con l'imprenditore Fabio Dall'Acqua di 'Energia Sostenibile'.

