Le pagelle fabo Aukstikalnis ci prova Delusione Chinellato Giombini commette troppe ingenuità

Le pagelle Fabo sono pronte, con Aukstikalnis che ci prova e Chinellato deluso. Giombini commette troppe ingenuità, mentre Benites parte in quintetto cercando di scuotere la squadra, anche se il suo modo di tirare agli avversari rientra nel piano rivale. Una sfida ricca di emozioni e insegnamenti, tra luci e ombre, che riflette le complessità di una partita intensa.

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle fabo. Aukstikalnis ci prova. Delusione Chinellato. Giombini commette troppe ingenuità BENITES 5 Parte in quintetto, provando ad accendersi, anche perché vederlo tirare agli avversari rientra nel piano partita. Risultati scarsi. MASTRANGELO 6 Parte bene, chiude in doppia cifra rimanendo sempre nei giochi. AUKSTIKALNIS 6,5 Esplode nel terzo quarto, trascinando i compagni con canestri dei suoi che prufumano di ossigeno. Termina da miglior realizzatore, ma la sensazione è sempre che non venga sfruttato per tutte le sue potenzialità. Riappare CHINELLATO 5 Giornata no per il go to guy. Trova la strada sbarrata dentro l'area. GIOMBINI 5,5 Va a onde, alternando amnesie a buone cose. Pesante l'antisportivo nell'ultimo tempino.

