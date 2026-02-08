La strada della Val Bisenzio, la Sr325, resta uno dei nodi più complicati della regione. Da anni si discute su come intervenire, ma finora niente di concreto. La Regione insiste: deve cedere tutto allo Stato, ma ancora non ci sono passi avanti. Nel frattempo, la strada resta fragile e pericolosa, con poche alternative per chi la percorre ogni giorno.

Una strada fragile e pericolosa, con poche alternative. E’ la Sr325 della Val Bisenzio della quale si parla da anni. Il coordinamento di Fratelli d’Italia della provincia di Prato interviene sull’argomento, all’indomani dei sopralluoghi di Regione e Provincia arrivando anche ad una proposta molto provocatoria: la cessione delle competenze allo Stato. "Il punto sulla mobilità in vallata – spiegano Matteo Mazzanti (segretario provinciale FdI), Giovanni Sardi (capogruppo in Provincia), Marco Curcio (capogruppo a Vernio), Emanuela Paci (coordinatore comunale e consigliere FdI a Vaiano) e Christian Gramigni (coordinatore comunale FdI, Cantagallo) - ha visto la presenza di esponenti regionali e provinciali tutti riconducibili all’area Pd, con i sindaci della vallata, anche loro espressione Pd. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nodo della 325: "La Regione ceda tutto allo Stato"

Approfondimenti su Val Bisenzio 325

La Regione ha deciso di restituire allo Stato circa 600mila euro dei 2 milioni destinati alla Vita Indipendente per disabili.

La Regione Lombardia non sta investendo adeguatamente nella vita indipendente, e i fondi disponibili spesso non vengono completamente utilizzati.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Val Bisenzio 325

Argomenti discussi: Il nodo della 325: La Regione ceda tutto allo Stato; Volkswagen Golf GTI Edition 50: 325 CV per la GTI più potente e divertente di sempre; ***Ita: Pappalardo, con Lufthansa rapporti ottimi, non modifichera' piani; Mobilità in Valbisenzio. Strada alternativa alla 325 e più fermate del treno.

Il nodo della 325: La Regione ceda tutto allo StatoUna strada fragile e pericolosa, con poche alternative. E’ la Sr325 della Val Bisenzio della quale si parla da anni. Il coordinamento di Fratelli d’Italia della provincia di Prato interviene sull’argo ... lanazione.it

Nodo trasporti in città, vertice in Regione: si accelera per il passaggio ad Air facebook