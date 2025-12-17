Vita Indipendente soldi non spesi Ora la Regione deve ridarli allo Stato

La Regione Lombardia non sta investendo adeguatamente nella vita indipendente, e i fondi disponibili spesso non vengono completamente utilizzati. Questa situazione rischia di compromettere i servizi e il sostegno agli individui che desiderano una maggiore autonomia. La carenza di risorse e la cattiva gestione pongono questioni importanti sulla reale efficacia delle politiche regionali in questo settore.

© Ilgiorno.it - Vita Indipendente, soldi non spesi. Ora la Regione deve ridarli allo Stato Non è finanziata come dovrebbe. E i pochi soldi che ci sono non vengono nemmeno spesi per intero. Non in Lombardia, perlomeno. Non dalla Regione, per l’esattezza. E proprio per questo, ora, Palazzo Lombardia dovrà restituirne una parte allo Stato. Il riferimento è ad una riforma cruciale per le persone e per le famiglie con disabilità: quella per la vita indipendente, quella per l’attuazione dei progetti di vita indipendente, quella per la definitiva affermazione del diritto alla vita indipendente. È proprio questo l’ambito nel quale lo Stato ha maturato nei confronti della Regione il diritto a vedersi restituire circa 582mila euro. Ilgiorno.it Leggi anche: Auto di lusso e bella vita con i soldi dello Stato: condannato imprenditore Leggi anche: Disabilità, dalla Regione 16 milioni per assistenza domiciliare e i progetti di vita indipendente Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Quanto guadagna un Consulente Finanziario a Milano Vita indipendente, soldi non spesi. Ora la Regione deve ridarli allo Stato - Noja contro la Giunta lombarda: in gioco i diritti di 350mila persone con disabilità ... msn.com

Toscana. Vita indipendente, abolito limite 65 anni per i contributo ai disabili. Nuove regole anche per rendiconto spese - Saccardi: "Col nuovo atto diamo al progetto continuità, eliminando la logica del bando a tempo determinato che tante insicurezze aveva ... quotidianosanita.it

"Joy is a Right", ovvero "la gioia è un diritto", un progetto partito dalla Repubblica di San Marino e arrivato in Estremo Oriente, come raccontato dall'Associazione Attiva-Mente, che scrive tra l'altro: «In Europa difendiamo la Vita Indipendente come un diritto uma - facebook.com facebook

Oggi in Commissione Atti del CNEL, relazionerò sull’atto UE n.14082 dedicato all’inclusione delle persone con disabilità e alla promozione della Vita Indipendente. Un passo essenziale per diritti, autonomia e piena partecipazione. #VitaIndipendente #Disa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.