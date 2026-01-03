La Regione restituirà allo Stato 600mila euro destinati ai disabili l'indignazione della consigliera Noja
La Regione ha deciso di restituire allo Stato circa 600mila euro dei 2 milioni destinati alla Vita Indipendente per disabili. La consigliera Noja ha espresso preoccupazione, sottolineando quanto sia importante mantenere integralmente queste risorse. La decisione ha suscitato discussioni sulla gestione dei fondi e sull’importanza di garantire servizi adeguati alle persone con disabilità.
Su 2 milioni di euro destinati alla Vita Indipendente, quasi 600mila verranno restituiti. "Perdere anche un solo euro è grave. Perderne oltre un quarto è inaccettabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: I bimbi della famiglia nel bosco restano in comunità, Salvini ai giudici: “Vergogna, non appartengono allo Stato”
Leggi anche: Genitori scrivono lettera ai responsabili della “lista stupri” del Giulio Cesare: “Non ci volteremo dall’altra parte”
“La Regione restituirà allo Stato 600mila euro destinati ai disabili”, l’indignazione della consigliera Noja - Su 2 milioni di euro destinati alla Vita Indipendente, quasi 600mila verranno restituiti. fanpage.it
Ha distrutto la Ferrari investendo un cinghiale, ma ora dovrà restituire il risarcimento ottenuto dalla Regione, e a stabilirlo il giudizio di secondo grado dopo che in primo tempo era stata data ragione all'automobilista. Il dubbio è forte: ma se avesse demolito un - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.