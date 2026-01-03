La Regione restituirà allo Stato 600mila euro destinati ai disabili l'indignazione della consigliera Noja

La Regione ha deciso di restituire allo Stato circa 600mila euro dei 2 milioni destinati alla Vita Indipendente per disabili. La consigliera Noja ha espresso preoccupazione, sottolineando quanto sia importante mantenere integralmente queste risorse. La decisione ha suscitato discussioni sulla gestione dei fondi e sull’importanza di garantire servizi adeguati alle persone con disabilità.

Su 2 milioni di euro destinati alla Vita Indipendente, quasi 600mila verranno restituiti. "Perdere anche un solo euro è grave. Perderne oltre un quarto è inaccettabile". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

