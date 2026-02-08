Il governo difende Andrea Pucci dopo la sua decisione di rinunciare a Sanremo 2026. La scelta del comico milanese ha scatenato molte polemiche, con alcuni che parlano di atteggiamenti illiberali. Pucci aveva annunciato di non partecipare più come co-conduttore, lasciando il palco a Conti. Ora, invece, le istituzioni si schierano a suo favore, definendo la sua scelta una questione personale, lontana da qualsiasi deriva autoritaria.

Il caso Andrea Pucci infiamma il dibattito pubblico ben prima dell’inizio del Festival. Il comico milanese ha deciso di fare un passo indietro ufficiale, rinunciando alla co-conduzione della terza serata accanto a Carlo Conti. La scelta è maturata a seguito di una durissima contestazione mediatica che, secondo l’artista, avrebbe superato i confini della critica professionale per sfociare in minacce dirette alla sua famiglia. Pucci ha respinto con forza le accuse di omofobia e razzismo, definendole etichette basate sull’odio che non gli appartengono, e ha rivendicato la sua libertà di fare satira sui costumi degli italiani. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il Governo in blocco difende Andrea Pucci dopo la rinuncia a Sanremo 2026: "Deriva illiberale"

Giorgia Meloni ha preso posizione dopo il ritiro di Andrea Pucci da Sanremo 2026.

La decisione di Andrea Pucci di non partecipare come co-conduttore a Sanremo 2026 scatena le prime reazioni.

Sono sconcertata di fronte alla quantità di insulti, minacce e offese ricevute da Andrea #Pucci e dalla sua famiglia negli ultimi giorni. La sua colpa Essere stato scelto come co-conduttore per una serata al festival di #Sanremo. Il Partito Democratico, giorn x.com

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 facebook