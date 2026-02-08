Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, ma molti lo usano per rivedere le responsabilità del fascismo e dei governi liberali nella violenta italianizzazione delle terre istriane. La giornata viene spesso vista come un’occasione per autoassolversi, dimenticando che nel 1920 furono circa 160 mila i profughi di origine istriana, slovena e croata costretti a fuggire dopo il Trattato di Rapallo. Una lettura che rischia di mettere sotto silenzio le violenze di quegli anni.

Il Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio dal 2004, "è diventato nel tempo l’occasione per autoassolvere le responsabilità del fascismo e, ancora prima, dei governi liberali nel processo di violenta italianizzazione delle terre istriane – dicono in una nota congiunta Istituto per la storia della Liberazione Cappellini, Anpi e Istituto Gramsci –; si dimentica infatti che bisogna partire da prima, dai circa 160mila profughi istriani, sloveni e croati cacciati dalle loro terre in seguito al Trattato di Rapallo del 1920. Si dimentica che il tribunale di Trieste dello Stato liberale condannò 50 ferrovieri (italiani e jugoslavi) accusandoli di anti-italianità e filo-slavismo; che a Pola, nel gennaio 1920, furono condannati a 25 anni di carcere metalmeccanici italiani e jugoslavi con l’accusa di cospirazione contro lo Stato e istigazione alla guerra civile; che il 13 luglio 1920 i fascisti incendiarono la Narodni Dom, la Casa del Popolo della minoranza slovena a Trieste; si dimenticano l’italianizzazione forzata imposta con le leggi del 1922-1931, i 544 imputati davanti al Tribunale Speciale fascista, le 35 condanne a morte inflitte a sloveni e croati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il Giorno del Ricordo autoassolve i fascisti"

Il Comune di Perugia ha già definito il programma per il 10 febbraio, giornata dedicata al Ricordo.

In tutta Perugia si preparano le celebrazioni per il 10 febbraio.

