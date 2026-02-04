Giorno del ricordo il programma delle celebrazioni

Il Comune di Perugia ha già definito il programma per il 10 febbraio, giornata dedicata al Ricordo. Sono in arrivo due eventi per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Le celebrazioni puntano a mantenere viva la memoria di quegli avvenimenti e a coinvolgere la comunità locale in momenti di riflessione e commemorazione.

In occasione del Giorno del ricordo, in programma il 10 febbraio, il Comune di Perugia ha organizzato due momenti commemorativi per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani, delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.Ad aprire le celebrazioni sarà una cerimonia.

