Questa mattina si è parlato molto di moda uomo, con un nome che sta diventando sempre più importante nel settore: Kartik Research. La sua visione sta influenzando le tendenze e il modo in cui si immagina il menswear. Non ci sono più dubbi: il futuro della moda maschile sembra essere nelle sue mani.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Kartik Kumra ha venticinque anni. Quando me ne sono reso conto, mentre mi preparavo a scrivere questa storia, ho pensato ci fosse un errore. In realtà, era tutto corretto. Nel giro di cinque anni, Kumra non solo ha dato vita al marchio che porta il suo nome – Kartik Research, fino al 2023 Karu Research –, ma l’ha prima portato nel calendario ufficiale della Paris Fashion Week e poi a New York, dove qualche mese fa ha inaugurato il suo primo flagship store. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il futuro del menswear appartiene a Kartik Research

Il futuro del menswear appartiene a Kartik ResearchNato solamente cinque anni fa, il marchio di Kartik Kumra è diventato in pochissimo tempo uno dei nomi più amati dagli appassionati di menswear. Come ci è riuscito? «Quello che cerchiamo di offrire è ... gqitalia.it

