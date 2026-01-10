Come il Pitti Uomo ha anticipato il menswear del futuro un guest designer alla volta

In questa edizione di In Fashion Terms, esploriamo come Pitti Uomo abbia anticipato le tendenze del menswear del futuro attraverso la collaborazione con guest designer. Un metodo che permette di scoprire nuovi stili e innovazioni nel settore, contribuendo a definire le direzioni della moda maschile. Iscriviti alla nostra newsletter di GQ Italia per restare aggiornato sulle evoluzioni dello stile e del fashion.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Adoro le sorprese, soprattutto quelle piccole che non mi sconvolgono troppo la giornata. Sentitevi pure liberi di sorprendermi, a patto che nessuno metta mano alla mia sacrosanta routine. Sarà per questo che vivo sempre con un certo piacere l’avvicinamento al Pitti Uomo, la fiera di moda maschile che da oltre cinquant’anni ha come obiettivo quello di presentare le ultime novità in fatto di menswear all’enorme pubblico che due volte l’anno si ritrova a Firenze, alla Fortezza da Basso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come il Pitti Uomo ha anticipato il menswear del futuro un guest designer alla volta Leggi anche: Soshiotsuki sarà il guest designer del prossimo Pitti Uomo Leggi anche: Soshiotsuki sarà il guest designer del prossimo Pitti Uomo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Come il Pitti Uomo ha anticipato il menswear del futuro un guest designer alla volta - «È un po’ come in una partita di tennis: noi giochiamo d’attacco, mai di rimessa», ha detto a GQ F ... gqitalia.it

Tra le novità che saranno presentate a Pitti Uomo, kermesse in agenda a Firenze, dal 13 al 16 gennaio, Us Polo Assn presenta la collezione scarpe e borse... - facebook.com facebook

AJOBYAJO 26FW COLLECTION : THE [DRAINED] ME DECADE PITTI UOMO 109 Firenze, Fortezza da basso, Polveriera 13~16 gennaio 2026 CODE KOREA at PITTI UOMO SALES, AGENCY WIL #AJOBYAJO #Pittiuomo #Pittiuomo109 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.