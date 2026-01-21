conoscenza merito e futuro il premio di socint e g research

Il Premio di Socint e G-Research valorizza la ricerca quantitativa, riconoscendone il ruolo fondamentale per il progresso scientifico e il bene comune. Celebrarlo al Senato della Repubblica sottolinea l’importanza di considerare la conoscenza come un elemento cruciale per il futuro del Paese, promuovendo un impegno che va oltre il simbolismo e si traduce in un reale riconoscimento del valore del merito scientifico.

Celebrare la ricerca quantitativa al Senato della Repubblica non è un gesto simbolico. È un atto politico nel senso più rigoroso del termine: riconoscere la conoscenza scientifica come questione di interesse nazionale. La terza edizione del Premio di dottorato Socint G-Research si colloca precisamente in questo orizzonte, rendendo visibile un nodo spesso rimosso dal dibattito pubblico italiano: il rapporto tra formazione d’eccellente livello, costruzione della classe dirigente e capacità del Paese di orientarsi nel futuro. Come ha ricordato Luigi Rucco, segretario generale della Società Italiana di Intelligence, il Premio nasce per valorizzare il talento nella matematica, nella fisica teorica e nell’informatica, discipline che costituiscono oggi il linguaggio profondo dei sistemi complessi. 🔗 Leggi su Formiche.net

