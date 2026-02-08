Il funerale dell' esperto ambientale - Alessandro Tasinato

Il funerale di Alessandro Tasinato si è svolto questa mattina nel rispetto di tutti. Amici, colleghi e parenti si sono stretti intorno alla famiglia, ricordando l’esperto ambientale con parole piene di affetto. La cerimonia ha messo in evidenza non solo la carriera di Tasinato, ma anche il suo impegno per la tutela dell’ambiente, un tema che lui stesso aveva portato avanti con passione. La serata si conclude con un senso di perdita, ma anche con la consapevolezza che il suo lavoro continuerà a vivere nelle persone che ha ispirato

In dialogo con Maurizia Rosada, l’autore ci porterà nel cuore di una vicenda che è sì personale, ma anche profondamente politica: chi difende oggi l’ambiente? E a quale prezzo? Una serata da non perdere, per chi ama leggere, conoscere e agire.? UN BOSCO DI CULTURA? Parco Buzzaccarini – Monselice?.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Alessandro Tasinato L’esperto Alessandro Fanello a Roma: “Crescono i dispositivi digitali dedicati alla didattica +48%. Serve un ponte tra umanesimo e cultura digitale” Durante un incontro a Roma, l’esperto Alessandro Fanello ha analizzato l’aumento del 48% dei dispositivi digitali dedicati alla didattica, evidenziando la necessità di collegare umanesimo e cultura digitale. Palacios Estudiantes, ufficialità imminente! Le conferme dell’esperto di mercato sull’addio dell’argentino. I dettagli È prevista a breve l’ufficialità del trasferimento di Palacios a Estudiantes. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Il funerale dell'esperto ambientale- #AlessandroTasinato a#Ecofesta2025 Arzignano Ultime notizie su Alessandro Tasinato Argomenti discussi: Monselice Scrive: al via la 21. edizione della rassegna letteraria della Biblioteca San Biagio; Un bosco di cultura a Monselice; Cecchi: Il mercato mi lascia molti dubbi ma non facciamo il funerale alla Fiorentina; credo che si salverà; Genoa-Napoli, la previsione dell'esperto: Sarà una partita complicata. Dopo aver ospitato Alessandro Tasinato in occasione di "Tutto un altro Natale" lo scorso novembre alla Fattoria Massignan di Brendola, ti invitiamo a partecipare alla prossima presentazione del libro IL FUNERALE DELL'ESPERTO AMBIENTALE che si terrà g facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.