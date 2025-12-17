L’esperto Alessandro Fanello a Roma | Crescono i dispositivi digitali dedicati alla didattica +48% Serve un ponte tra umanesimo e cultura digitale

Durante un incontro a Roma, l’esperto Alessandro Fanello ha analizzato l’aumento del 48% dei dispositivi digitali dedicati alla didattica, evidenziando la necessità di collegare umanesimo e cultura digitale. Una ricerca dell’Osservatorio Didattica digitale rivela che circa il 90% degli studenti possiede almeno un dispositivo personale per le attività scolastiche o universitarie.

“ Secondo una ricerca dell’Osservatorio Didattica digitale, circa 9 alunni su dieci possiedono almeno un dispositivo personale da dedicare alle attività scolastiche o universitarie. Addirittura in un caso su tre i device sulla scrivania sono più di uno. Anche la frequenza con cui questi dispositivi vengono impiegati è significativa. Circa la metà (48%) ne fa un uso quotidiano, quota che sale a 6 su 10 nel caso degli studenti universitari. Un ulteriore 39%, comunque, afferma di farne un uso frequente per finalità didattiche. Ho voluto gettare un ponte tra lo schermo e la carta “. Lo ha affermato Alessandro Fanello nell’introdurre il primo libro dello youtube-teacher più celebre in Italia nel mondo della rete, Alessandro Fanello. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

