Palacios Estudiantes ufficialità imminente! Le conferme dell’esperto di mercato sull’addio dell’argentino I dettagli

È prevista a breve l’ufficialità del trasferimento di Palacios a Estudiantes. Secondo le fonti di mercato, l’esperto Moretto ha confermato l’addio del difensore argentino, delineando i dettagli della prossima operazione. Restano da definire gli ultimi aspetti prima di comunicare ufficialmente il trasferimento, che segna un nuovo capitolo per il calciatore e il club.

Inter News 24 Palacios Estudiantes, ufficialità imminente! Moretto conferma i saluti del difensore argentino. I dettagli dell’operazione. Era nell’aria da tempo, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale: Martín Palacios, difensore argentino dell’ Inter, sta per dire addio al club nerazzurro. A rivelarlo è stato Matteo Moretto, esperto di calciomercato, nel corso di un video sul canale di Fabrizio Romano. Secondo quanto riportato da Moretto, Palacios è ormai prossimo a trasferirsi all’ Estudiantes, club argentino con cui l’Inter ha raggiunto un accordo per un prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palacios Estudiantes, ufficialità imminente! Le conferme dell’esperto di mercato sull’addio dell’argentino. I dettagli Mercato Inter, Palacios ad un passo dall’Estudiantes: formula e dettagli dell’operazioneIl mercato dell’Inter si concentra sulla possibile cessione di Alexis Palacios all’Estudiantes. Leggi anche: Infortunio Palacios, le condizioni del difensore argentino e il punto sull’infortunio Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Romano - Tomas Palacios è un nuovo giocatore dell’Estudiantes: raggiunta l’intesa con l’Inter per il trasferimento in prestito, con diritto di riscatto valido fino a dicembre 2026. - facebook.com facebook Sky - Palacios, addio Inter: prestito all'Estudiantes. Ecco condizioni e cifre x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.