Il fiuto di Thor non sbaglia | droga a scuola nei guai uno giovane studente

Il fiuto di Thor non delude: un giovane studente di Bagnolo Mella è stato scoperto con droga nello zaino durante i controlli scolastici. L'intera mattinata di verifiche ha portato alla luce un problema sempre più preoccupante tra i ragazzi, sottolineando l'importanza di attenzione e prevenzione nelle istituzioni educative.

Droga nello zaino, scoperta durante una mattinata di controlli tra i banchi di scuola di Bagnolo Mella. A far scattare l'allarme è stato Thor, il cane antidroga della Polizia Locale di Brescia, entrato in classe con il suo fiuto infallibile e uscito con una segnalazione precisa.

