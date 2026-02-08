Il dopo Vannacci la Lega senza rancore | Serve una legge anti-traditori

Dopo le polemiche, la Lega cerca di mantenere la calma. I dirigenti del partito parlano di “senza rancore” e spingono l’attenzione su altre priorità, come una proposta di legge contro i “traditori”. Intanto, alcuni esponenti si mostrano ottimisti e preferiscono guardare avanti, sottolineando che “tutto è bene quel che finisce bene” e che “c’è il sole”. La tensione sembra placarsi, ma il dibattito resta acceso.

«Guardo avanti, c’è il sole». «Tutto è bene quel che finisce bene». «Ci sono cose più importanti di cui preoccuparsi». «Vannacci? C’è la tregua olimpica». Per una settimana, incluso ieri, vertici leghisti di ogni ordine e grado hanno minimizzato in tutti i modi la scissione dell’ex vicesegretario Vannacci dal Carroccio, che con sé ha portato un piccolo schieramento di due parlamentari e un pugno di consiglieri vari per l’Italia. Ma evidentemente la cosa non è andata giù, in particolar modo al segretario Matteo Salvini, sedotto e abbandonato nel giro di un anno e mezzo dall’ex generale. Un «traditore», che tanto poco ha influito sulle sorti della Lega al punto che ieri il partito ha annunciato di aver preparato un testo di riforma costituzionale, ribattezzato senza alcun rancore «legge anti-traditori». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Dopo l’addio di Roberto Vannacci e di due suoi sostenitori, Edoardo Ziello e Rossano Sasso, la Lega ha annunciato una proposta di legge contro i traditori.

La Lega ha presentato una proposta per cambiare le regole sui cambi di casacca in Parlamento.

