Dopo l' addio di Vannacci Salvini propone la legge anti-traditori

Dopo l’addio di Roberto Vannacci e di due suoi sostenitori, Edoardo Ziello e Rossano Sasso, la Lega ha annunciato una proposta di legge contro i traditori. Il partito di Matteo Salvini ha deciso di muoversi subito, presentando un disegno di legge che mira a punire chi si allontana o tradisce le posizioni del movimento. La mossa arriva in un clima di tensione interna e serve a rafforzare la linea del partito sui temi più delicati.

L'addio di Roberto Vannacci e di due deputati a lui vicini, Edoardo Ziello e Rossano Sasso, spinge la Lega a lanciare una proposta di legge 'anti-traditori'. L'obiettivo consiste nel modificare l'articolo 67 della Costituzione ed "evitare i cambi di casacca, che nell'ultima legislatura sono stati quasi 300", spiega il partito di via Bellerio. Nella riformulazione proposta dal Carroccio, "l'articolo 67 - spiega una nota - cambierebbe così: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. I membri del Parlamento che, all'inizio del mandato o nel corso della legislatura, aderiscono ad un gruppo parlamentare che rappresenta un partito o movimento politico diverso da quello a cui appartenevano al momento dell'elezione decadono dal mandato parlamentare'".

Matteo Salvini si mostra deluso e amareggiato dopo che Roberto Vannacci ha annunciato di lasciare la Lega.

Vannacci attacca Salvini, accusandolo di aver tradito.

