Rigoletto al teatro Petrarca convegni sulla storia di Arezzo e mostre | cosa fare oggi

Questa mattina ad Arezzo si inaugura la nuova produzione di “Le Stanze dell’Opera” al teatro Petrarca. Sul palco ci sono Mario Cassi e sedici giovani talenti della lirica, pronti a portare in scena “Rigoletto”. Nel frattempo, in città, si tengono convegni sulla storia di Arezzo e si possono visitare mostre. La giornata si preannuncia ricca di eventi per tutti gli appassionati.

Arezzo - Alle ore 21.15, il museo del quartiere di Porta Santo Spirito ospita una serata dedicata alla memoria e all'identità di quest'ultimo. Il professor Claudio Santori guiderà il pubblico in un percorso tra documenti, testimonianze e appunti di ricerca per ricostruire la storia del quartiere: dalle origini alle trasformazioni più recenti, tra vita quotidiana, spazi urbani e tradizioni. Castiglion Fiorentino - "Dall'Istria alla Toscana. Racconti di un esule", è questo il titolo dell'incontro che si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 10 in Sala San Michele in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo.

