Degrado nell' area di sgambamento cani | Da settimane nessuno passa a svuotare i cestini e a raccogliere legname

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Questo lo stato di incuria e degrado dell'area sgambamento dietro la rocca Brancaleone. Forse l'unica area per cani del centro storico di Ravenna, dove da settimane nessuno passa a svuotare i cestini, e da mesi vi sono pericolosi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Degrado nell'area di sgambamento cani: "Da settimane nessuno passa a svuotare i cestini e a raccogliere legname"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Viaggio nel degrado della stazione Termini. La chiesa dello scalo romano profanata dal clochard che urina nell’acquasantiera e molesta la nostra cronista. Il parroco chiude il luogo sacro: troppa blasfemia. E a Piazza Vittorio pericolo costante di aggressioni - facebook.com Vai su Facebook

Degrado nell'area di sgambamento cani: "Da settimane nessuno passa a svuotare i cestini e a raccogliere legname" - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Questo lo stato di incuria e degrado dell'area sgambamento dietro la rocca Brancaleone. Secondo ravennatoday.it

Bocconi con chiodi e viti nell’area sgambamento: un cane salvato in tempo dal padrone - Il personale della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuto presso l’area di sgambamento cani di via Medaglie d’Oro, a seguito di una ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Area sgambamento per cani: cos’è, come funziona e come comportarsi nelle zone pubbliche allestite per Fido - Sono in tanti a pensare che l'area cani nel parco vicino casa sia il luogo ideale dove liberare Fido e farlo socializzare con i suoi ... Lo riporta fanpage.it

Panchina per chef e area sgambamento cani nel Napoletano - Da un lato la panchina nata per ricordare Vittorio Gambardella, sistemata sotto gli alberi dove lo chef amava riposarsi durante le pause di lavoro; dall'altro l'area di sgambamento per gli amici a ... Da ansa.it