il cubo nero di firenze raffica di indagati per lo sfregio ai lungarni

E’ ufficialmente esplosa l’inchiesta sul “ cubo nero “: salgono a dieci gli iscritti sul registro degli indagati per la costruzione sorta al posto dell’ex teatro comunale di Firenze, in corso Italia, che si contraddistingue per un fabbricato di alluminio scuro sulla sua sommità che mal si coniuga con lo skyline della città d’arte, per di più in area Unesco. A partire dalla prossima settimana, la procura ha convocato per degli interrogatori figure che a vario titolo si sono occupate dell’iter autorizzativo del “cubo nero“, oggi diventato un complesso immobiliare di lusso. Secondo quanto si apprende, i destinatari degli avvisi di garanzia sono i membri della commissione paesaggistica di Palazzo Vecchio dell’epoca, ma l’inchiesta, seppur allo stato embrionale, coinvolge anche dirigenti di Palazzo Vecchio ed elementi della Soprintendenza anch’essi in carico al momento della firma delle autorizzazioni, cioè dal 2018 in poi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La procura di Firenze ha notificato i primi avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “cubo nero”.

La Procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati almeno 10 persone, tra cui alcuni dipendenti comunali, nell’ambito di un’indagine sull’edificio chiamato 'CUBO NERO'.

