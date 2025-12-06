De Laurentiis sogna la Formula 1 a Napoli e sullo stadio dice | Al Maradona bagno comune per uomini e donne senza nemmeno i bidet e l' antibagno
Aurelio De Laurentiis è stato uno dei protagonisti di un convegno che si è tenuto nel pomeriggio di sabato presso il Tennis Club Napoli a margine del Napoli Racing Show, l'evento automobilistico in corso di svolgimento sul Lungomare. Il patron azzurro ha parlato di infrastrutture e grandi eventi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Lo stadio “Maradona” fa acqua da tutte le parti, ed è diventato virale un video girato prima di Napoli-Qarabag di Champions, che immortala il pietoso spettacolo, con un effetto “doccia” dall’anello superiore a quello inferiore. De Laurentiis e i tifosi sognano - facebook.com Vai su Facebook
De Laurentiis: «Portiamo la Formula Uno a Napoli, o in Costiera o tra Ercolano e Pompei, qui è meglio di Montecarlo» - De Laurentiis: «Nel 2004, quando presi il Napoli, conoscevo poco Napoli. ilnapolista.it scrive
De Laurentiis: “Porterei la F1 a Napoli! Una città che torni centrale” - Visione, provocazione e ambizione. Lo riporta pianetazzurro.it
De Laurentiis al Racing show: «Napoli scenario perfetto per la Formula 1» - Dopo aver vinto due scudetti in tre anni e aver fatto del Napoli la società più virtuosa delle Serie A, Aurelio De Laurentiis lancia un’altra sfida, ma stavolta chiede ... Lo riporta msn.com
De Laurentiis: «Al Maradona nei bagni non c’è nemmeno spazio per un antibagno. Non siamo in Africa: siamo a Napoli» - De Laurentiis affonda la Sovrintedenza: «La devono finire di rompere. Secondo ilnapolista.it
Il Napoli accelera per Hojlund, De Laurentiis studia la formula: le cifre dell’affare con il Manchester United e il fattore McTominay - Il danese apre al trasferimento alla corte di Conte: De Laurentiis studia il prestito con obbligo o acquisto a titolo definitivo. Da calciomercato.com