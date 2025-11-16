Sciopero dei treni tutto quello che c' è da sapere | orari e bus sostitutivi

Sciopero dei treni domenica 16 novembre. Lo ha indetto il sindacato Orsa. L'agitazione potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione dei convogli regionali, suburbani, a lunga percorrenza e collegamenti aeroportuali.Orari e bus sostitutiviLo sciopero è indetto dalle 10 alle 18, e la mattina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

