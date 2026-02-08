Il candidato presidente che ha cambiato la politica portoghese

Questa mattina si è svolto il secondo turno delle elezioni portoghesi. André Ventura, leader di estrema destra, ha visto il suo avversario avanti di pochi punti. Ventura non si arrende: anche se sembra difficile, il fatto che sia arrivato fin qui rappresenta già un risultato importante per lui e il suo movimento. La campagna elettorale si è rivelata forte e piena di sorprese, con Ventura che ha catturato l’attenzione di molti elettori. Ora si attende il risultato finale, con i voti ancora da contare.

Alle elezioni legislative portoghesi del 2019 il neonato partito di estrema destra Chega! ("Basta!", in italiano) prese poco più dell'1 per cento dei voti e ottenne il suo primo seggio. A occuparlo fu il suo fondatore, André Ventura, noto per la sua comunicazione aggressiva e le posizioni apertamente razziste. Poche settimane fa, al primo turno delle presidenziali, Ventura ha battuto a sorpresa il candidato di centrodestra e domenica sfida al ballottaggio quello del centrosinistra, António José Seguro. È improbabile che Ventura vinca, e molti esponenti del centrodestra hanno detto che voteranno per Seguro pur di impedire che succeda.

