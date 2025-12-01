Leao professione centravanti | Allegri ha cambiato il portoghese del Milan Ma a gennaio …

Quando ha scelto di giocare, in questa stagione, con il 3-5-2, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha chiesto a Rafael Leao di giocare da prima punta: una volta tornato dall'infortunio, il portoghese ha iniziato a segnare senza fermarsi più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Leao, professione centravanti: Allegri ha cambiato il portoghese del Milan. Ma a gennaio …

