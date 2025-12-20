«Un atto d’amore vero, fatto di visione, sacrificio e fiducia. Una scommessa vinta che oggi racconta una storia di orgoglio, identità e appartenenza. Siamo Fratelli d’Italia ». Così sulle pagine social il partito di via della Scrofa “festeggia” i suoi 13 anni. Nella foto scelta per accompagnare il post su Facebook sono ritratti i fondatori del partito, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Guido Crosetto, che li abbraccia letteralmente dall’alto. FdI compie 13 anni e ricorda l’«atto d’amore vero» da cui nacque. Su Instagram una gallery più estesa illustra i momenti salienti di una storia iniziata con un atto di coraggio, quell’uscita dal Pdl che molti all’epoca accolsero con scetticismo e qualcuno con sarcasmo, per lo più pensando che si trattasse di una sorta di suicidio politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fratelli d’Italia compie 13 anni e ricorda l’«atto d’amore vero» che ha cambiato la politica italiana (video)

Leggi anche: Fratelli d'Italia compie 13 anni

Leggi anche: “Addio maestro!”. Lutto enorme, ha cambiato la politica italiana: l’annuncio di poco fa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fratelli d'Italia compie 13 anni - Una scommessa vinta che oggi racconta una storia di orgoglio, identità e appartenenza. msn.com