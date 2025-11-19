Firenze per la Giornata dell' infanzia | il David al piazzale si illumina di blu

Firenze, 19 novembre 2025 - Il 20 novembre ricorre la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza. Una data che ricorda un momento storico avvenuto 36 anni fa: il 20 novembre del 1989 venne infatti approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con un accordo internazionale la ‘Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’ ratificata in Italia il 27 maggio del 1991. Si tratta di uno dei documenti normativi più importanti a tutela dell’infanzia, i cui articoli rappresentano uno strumento completo e organico dei diritti delle bambine e dei bambini di tutto il mondo in quanto titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze per la Giornata dell'infanzia: il David al piazzale si illumina di blu

