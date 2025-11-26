Calciomercato estero, Alex Jimenez, terzino spagnolo, in prestito dal Milan, sta convincendo il Bournemouth che potrebbe pensare di riscattarlo. La situazione Il futuro di Alex Jimenez sembra sempre più lontano da Milano e sempre più vicino ai colori rossoneri del Bournemouth, con il terzino spagnolo che sta vivendo un’esperienza positiva in Premier League. Dopo aver . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato estero, il Bournemouth pensa al riscatto di Alex Jimenez! Il Milan pronto a fare cassa sull’ex difensore: ecco quanto potrebbe entrare nelle casse dei rossoneri